Катя Жужа удивила фанатов золотой маской

«Вот и я добралась до этого хита. Протестировала, осталась довольна, кожа после неё увлажнённая, мягкая и свежая», - сообщила она.

«Я тоже такой пользовалась))) Очень хорошая маска», «Спасибо за совет», «Все кто не пробовал, всем нравится», «Напишите где эту супер маску заказать??», «Катюш, вы такая клевая! Спасибо за ваш позитив», - прокомментировали они.

В своем микроблоге девушка часто публикует фотографии и видео, на которых присутствует не только она, но и ее дочь Николь.Присутствует на странице у Кати и реклама, которая по словам фанатов, не преобладает над общим количеством обычных постов, что в наше время большая редкость. К тому же, она старается рекламировать только то, чем пользовалась сама.Так, к примеру, на днях Жужа протестировала золотую маску для лица, в которой, по ее словам, присутствуют частицы золота.Также экс-ведущая телестройки подчеркнула, что в последнее время корейская косметика имеет огромный спрос и она тоже на нее «подсела», поскольку цены боле чем адекватные, а эффект отличный.Стоит отметить, что фанаты не стали негативно реагировать на рекламу, а наоборот поблагодарили за совет, отметив, что обязательно попробуют эту «чудо-маску».