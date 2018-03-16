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Катя Жужа удивила фанатов золотой маской

После ухода с телепроекта «Дом-2» Катя Жужа не перестала пользоваться популярностью у зрителей, а наоборот, в некоторой степени даже стала для них более интересной.

В своем микроблоге девушка часто публикует фотографии и видео, на которых присутствует не только она, но и ее дочь Николь.

Катя Жужа удивила фанатов золотой маской

Присутствует на странице у Кати и реклама, которая по словам фанатов, не преобладает над общим количеством обычных постов, что в наше время большая редкость. К тому же, она старается рекламировать только то, чем пользовалась сама.

Так, к примеру, на днях Жужа протестировала золотую маску для лица, в которой, по ее словам, присутствуют частицы золота.

«Вот и я добралась до этого хита. Протестировала, осталась довольна, кожа после неё увлажнённая, мягкая и свежая», - сообщила она.

Также экс-ведущая телестройки подчеркнула, что в последнее время корейская косметика имеет огромный спрос и она тоже на нее «подсела», поскольку цены боле чем адекватные, а эффект отличный.

Стоит отметить, что фанаты не стали негативно реагировать на рекламу, а наоборот поблагодарили за совет, отметив, что обязательно попробуют эту «чудо-маску».

«Я тоже такой пользовалась))) Очень хорошая маска», «Спасибо за совет», «Все кто не пробовал, всем нравится», «Напишите где эту супер маску заказать??», «Катюш, вы такая клевая! Спасибо за ваш позитив», - прокомментировали они.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:14
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