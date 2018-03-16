Ольга Бузова угрожает рэперу Моту рассказать о любовниках его жены
Популярную певицу и телеведущую Ольгу Бузову опять оскорбили в Сети, и на этот раз обидчиком выступил рэпер Мот.
Музыкант в шоу «Лига плохих шуток» не очень красиво пошутил в адрес знаменитости и Бузову это чрезвычайно задело.
«Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин», — сказал Мот, намекая на отношения ведущей «Дом-2» и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.
Ольга Бузова выразила недоумение по поводу поведения современных мужчин, которые «так мерзко себя ведут». Телезвезда пообещала не молчать и порекомендовала рэперу посчитать количество половых партнеров собственной жены, а не ее.
Фанаты Бузовой гурьбой бросились на Мота и потребовали от него извинений в адрес Ольги.
Сам рэпер Мот пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию, и большинство поклонников Бузовой решили, что таким образом артист решил попиариться.
Музыкант в шоу «Лига плохих шуток» не очень красиво пошутил в адрес знаменитости и Бузову это чрезвычайно задело.
«Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин», — сказал Мот, намекая на отношения ведущей «Дом-2» и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.
Ольга Бузова выразила недоумение по поводу поведения современных мужчин, которые «так мерзко себя ведут». Телезвезда пообещала не молчать и порекомендовала рэперу посчитать количество половых партнеров собственной жены, а не ее.
Фанаты Бузовой гурьбой бросились на Мота и потребовали от него извинений в адрес Ольги.
Сам рэпер Мот пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию, и большинство поклонников Бузовой решили, что таким образом артист решил попиариться.