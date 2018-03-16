В США казнили серийного убийцу по прозвищу Чулочный душитель

Серийного убийцу, прозванного Чулочным душителем, умертвили с помощью смертоносной инъекции. Карлтону Гэри зачитали приговор о высшей мере наказания в 1986 году, и он ожидал в тюремном заключении казни в течение 32 лет.Убийства и изнасилования женщин он совершал в городе Колумбус штата Джорджия. В ходе государственного обвинения ему также предъявляли обвинения в причастности еще к девяти похожим случаям в Колумбусе, а также в городах Олбани и Сиракьюс в штате Нью-Йорк. Большинство жертв тех преступлений скончались от удушения чулками.Ранее сообщалось, что другой серийный убийца, Чарльз Мэнсон, умер в ноябре 2017 года в тюремной больнице калифорнийского города Бейкерсфилд.