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В США казнили серийного убийцу по прозвищу Чулочный душитель

В американском штате Джорджия привели в исполнение приговор смертной казни 67-летнему Карлтону Гэри, признанного виновным в изнасиловании и убийстве трех пожилых женщин.

В США казнили серийного убийцу по прозвищу Чулочный душитель


Серийного убийцу, прозванного Чулочным душителем, умертвили с помощью смертоносной инъекции. Карлтону Гэри зачитали приговор о высшей мере наказания в 1986 году, и он ожидал в тюремном заключении казни в течение 32 лет.

Убийства и изнасилования женщин он совершал в городе Колумбус штата Джорджия. В ходе государственного обвинения ему также предъявляли обвинения в причастности еще к девяти похожим случаям в Колумбусе, а также в городах Олбани и Сиракьюс в штате Нью-Йорк. Большинство жертв тех преступлений скончались от удушения чулками.

Ранее сообщалось, что другой серийный убийца, Чарльз Мэнсон, умер в ноябре 2017 года в тюремной больнице калифорнийского города Бейкерсфилд.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 18:30
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