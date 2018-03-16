В России планитуеют собирать обновлённые автомобили Nissan Qashqai и X-Trail

Точной даты о выходе на рынок обновлённых автомобилей Nissan Qashqai и X-Trail не называется, так как для того, чтобы наладить производство необходимо время. В планы компании Nissan входит сосредоточить внимание на моделях, которые производят на мощностях петербургского предприятия.На заводе Nissan в Петербурге выпустили в прошлом году 45 827 машин, это на 26 процентов больше, чем годом ранее. Чтобы удовлетворить растущие спросы россиян на автомобили предприятие перешло на работу в две смены. Стоит отметить, что в 2017 году автомобили Nissan Qashqai и X-Trail вошли в ТОП-25 самых продаваемых в России машин.Как отметил директор по связям с общественностью, локализация производства помогает вносить в автомобили изменения, тем самым делая их более подходящими для российских дорог и климатических условий. К тому же это помогает принимать участие в госпрограммах.