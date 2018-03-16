Учёные восстановили уничтоженный христианами древний медицинский текст

Учёные смогли установить, когда был написан древний медицинский текст. Примерно в VI веке неизвестный переводчик окончил работу над трудом греческого врача Галена. Текст находился в течение 500 лет на хранении в монастыре Святой Елены. Затем рукопись соскоблили, а на пергамент записали христианские псалмы. Специалисты полагают, что уничтожение медицинского текста было вызвано нехваткой бумаги.Учёные рассказали, что вначале исследовали рукопись с псалмами с помощью инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Скрытый медицинский текст удалось обнаружить во время рентгеновского исследования.