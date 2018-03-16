Наталья Поклонская заявила, что в скандале с «Матильдой» точку ставить еще рано

По словам депутата, прокат «Матильды» потерпел полное фиаско, так что в общественном обсуждении можно ставить точку. Однако остался еще вопрос бюджетных денег – сейчас проверяется бюджетное финансирование киноленты на 280 миллионов рублей. Правоохранители выясняют подробности всех статей расходов государственных денег, были ли средства израсходованы по целевому назначению или нет. Как заявила Поклонская, финансы выделялись под один сценарий, а растратились – на другой.У полиции есть вопросы по этой теме, но рассказывать об этом должны они. Ей же сообщат окончательный результат проверки, подчеркнула Наталья Поклонская.В прошлом году, когда лента «Матильда» вышла на экраны, депутат написала в прокуратуру 43 ходатайства с требованием не допускать к прокату ленту. По ее словам, она оскорбляет память царя, которого причислили к лику святых, а также чувства православных верующих.