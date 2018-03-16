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Дженнифер Лопез в несовершеннолетнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес в интервью одному из глянцевых журналов откровенно рассказала, что в несовершеннолетнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам.

По словам знаменитости, неприятный инцидент произошел еще в начале ее карьеры в кино. Во время одного из кастингов на эпизодическую роль к ней начал приставать режиссер с требованием снять футболку и обнажить грудь.

Дженнифер Лопез в несовершеннолетнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам

Артистка призналась, что не стала повиноваться, однако чувствовала себя при этом плохо.

«Я думала: «Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!». Это был один из моих первых фильмов», - рассказала Дженнифер.

Отметим, что на данный момент 48-летняя Лопес выпустила 8 альбомов, а также снялась во множестве фильмов, самые популярные из которых – «Свекруха монстр», «Свадебный переполох» и «Давайте потанцуем».

Дебютировала же актриса в 16 лет, снявшись в драме «Моя маленькая девочка».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:53
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