Дженнифер Лопез в несовершеннолетнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам

«Я думала: «Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!». Это был один из моих первых фильмов», - рассказала Дженнифер.

По словам знаменитости, неприятный инцидент произошел еще в начале ее карьеры в кино. Во время одного из кастингов на эпизодическую роль к ней начал приставать режиссер с требованием снять футболку и обнажить грудь.Артистка призналась, что не стала повиноваться, однако чувствовала себя при этом плохо.Отметим, что на данный момент 48-летняя Лопес выпустила 8 альбомов, а также снялась во множестве фильмов, самые популярные из которых – «Свекруха монстр», «Свадебный переполох» и «Давайте потанцуем».Дебютировала же актриса в 16 лет, снявшись в драме «Моя маленькая девочка».