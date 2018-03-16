Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака

Учёные считают, что между завтраком и чисткой зубов должен пройти один час. Дело в том, что во время утреннего приёма пищи люди употребляют продукты с большим содержанием кислот, которые делают эмаль зубов пористой. Если очищать ротовую полость сразу же после завтрака, это может испортить покрытие зубов и вызовет серьёзные проблемы.Учёные считают, что гигиена зубов очень важна. При выборе зубной пасты стоит отдать предпочтение продукции с содержанием фтора. Что касается зубной щётки, то она должна очищать от бактерий не только поверхность зубов, но и язык и дёсны. Не стоит пренебрегать использованием зубной нити. А вот от полоскания чистой водой или ополаскивателем стоит отказаться - частицы фтора из зубной пасты могут укрепить зубы. Средствами для полоскания лучше всего пользоваться после обеда.