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Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака

Британские учёные провели исследование, показавшее, что неправильно чистить зубы сразу после завтрака. Для гигиены полости рта лучше всего подходит дневное время.

Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака


Учёные считают, что между завтраком и чисткой зубов должен пройти один час. Дело в том, что во время утреннего приёма пищи люди употребляют продукты с большим содержанием кислот, которые делают эмаль зубов пористой. Если очищать ротовую полость сразу же после завтрака, это может испортить покрытие зубов и вызовет серьёзные проблемы.

Учёные считают, что гигиена зубов очень важна. При выборе зубной пасты стоит отдать предпочтение продукции с содержанием фтора. Что касается зубной щётки, то она должна очищать от бактерий не только поверхность зубов, но и язык и дёсны. Не стоит пренебрегать использованием зубной нити. А вот от полоскания чистой водой или ополаскивателем стоит отказаться - частицы фтора из зубной пасты могут укрепить зубы. Средствами для полоскания лучше всего пользоваться после обеда.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:15
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