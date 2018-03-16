Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по ракете «Союз-5»

Так Ионин сказал, что изначально данный носитель изготавливается по государственному заказу и потому требовать с нее будет «Роскосмос», а не представители космического бизнеса. Стоит отметить, что все началось с заявления Сергея Сопова о том, что «Союз-5» не подходит для проекта «Морской старт» из-за своих характеристик и цены.Помимо этого Ионин считает, что представителям «Роскосмос» и S7 следует сесть за стол переговоров, чтобы решить эту проблему. В целом, для бизнеса очень важно, что ракета была как можно дешевле в эксплуатации, а разработчикам государственного заказа это не так важно.Таким образом, эксперт предложил два варианта развития событий. Первый заключается в обсуждении внесения возможных изменений в разрабатываемый проект ракеты-носителя «Союз-5», а второй способ – это постройка новой техники, что очень дорого. Также имеется вариант поиска другой ракеты.