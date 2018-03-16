АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по ракете «Союз-5»

Представитель Российской академии космонавтики Андрей Ионин дал свой комментарий по поводу негативной оценки ракеты-носителя «Союз-5» гендиректором компании «S7 космические транспортные системы».

Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по ракете «Союз-5»


Так Ионин сказал, что изначально данный носитель изготавливается по государственному заказу и потому требовать с нее будет «Роскосмос», а не представители космического бизнеса. Стоит отметить, что все началось с заявления Сергея Сопова о том, что «Союз-5» не подходит для проекта «Морской старт» из-за своих характеристик и цены.

Помимо этого Ионин считает, что представителям «Роскосмос» и S7 следует сесть за стол переговоров, чтобы решить эту проблему. В целом, для бизнеса очень важно, что ракета была как можно дешевле в эксплуатации, а разработчикам государственного заказа это не так важно.

Таким образом, эксперт предложил два варианта развития событий. Первый заключается в обсуждении внесения возможных изменений в разрабатываемый проект ракеты-носителя «Союз-5», а второй способ – это постройка новой техники, что очень дорого. Также имеется вариант поиска другой ракеты.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В NASA хотят создать космических дроидов из
Ксения Бородина решила найти невесту «живому Кену»
Гарик Сукачев выпустил клип на песню о любви и
В США казнили серийного убийцу по прозвищу
Ксения Бородина в пробках поет итальянские песни
Состоялось успешное тестирование научного
В России планитуеют собирать обновлённые
Суд решил судьбу дома, который не смогла поделить
Хейтеры уверены, что Тимур Батрутдинов уже
Учёные восстановили уничтоженный христианами
Наталья Поклонская заявила, что в скандале с
По мнению зрителей, «Дом-2» необходимо
Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака
Источник назвал причину инцидента в школе
Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по
Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не
На Geekbench опубликовали данные игрового
Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика
Стартап Mantis Vision работает над системой
Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как
Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку
В NASA подробнее рассказали об орбитальной лунной
Ксения Бородина и другие российские селебрити
Мирей Матье исполнит романс Чайковского на
Правительство намерено продлить «надзорные
Зрители заявили, что участники «Дома-2» сражаются
Новый Ford Mustang GT500 запечатлели фотошпионы
Катя Жужа удивила фанатов золотой маской
Ольга Бузова угрожает рэперу Моту рассказать о
Музыкант Элис Купер считает неправильным
Просмотреть все новости