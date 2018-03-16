Лена Хромина рассказала о своей тяжелой творческой судьбе и опровергла слухи об эскорте

Лена рассказала, что все подозрения в ее нетрудовых доходах беспочвенны, так как всю жизнь она занималась творчеством, а первую зарплату получила в 7 лет, гастролируя с цирком.На первом курсе Хромина начала рисовать и продавать портреты, позже Лена сотрудничала со свадебными агентствами и выступала на мероприятиях с собственным рисовальным шоу. На то время ее заработки составляли 20 тысяч в неделю, что она считает очень неплохим доходом даже для москвичей.Лена Хромина назвала бредом все слухи о том, что она вела разгульный образ жизни и спала со своим отцом. А тем, кто не поверит ее словам, участница телестройки предложила поговорить с жителями ее города, где каждый знает и ее семью и ее саму.