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Лена Хромина рассказала о своей тяжелой творческой судьбе и опровергла слухи об эскорте

Участницу «Дома-2» Елену Хромину нередко обвиняют в том, что все ее доходы являются следствием оказания эскорт-услуг состоятельным «папикам», но девушка решила опровергнуть эти слухи.

Лена рассказала, что все подозрения в ее нетрудовых доходах беспочвенны, так как всю жизнь она занималась творчеством, а первую зарплату получила в 7 лет, гастролируя с цирком.

Лена Хромина рассказала о своей тяжелой творческой судьбе и опровергла слухи об эскорте

На первом курсе Хромина начала рисовать и продавать портреты, позже Лена сотрудничала со свадебными агентствами и выступала на мероприятиях с собственным рисовальным шоу. На то время ее заработки составляли 20 тысяч в неделю, что она считает очень неплохим доходом даже для москвичей.

Лена Хромина рассказала о своей тяжелой творческой судьбе и опровергла слухи об эскорте

Лена Хромина назвала бредом все слухи о том, что она вела разгульный образ жизни и спала со своим отцом. А тем, кто не поверит ее словам, участница телестройки предложила поговорить с жителями ее города, где каждый знает и ее семью и ее саму.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:39
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