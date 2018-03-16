На Geekbench опубликовали данные игрового смартфона Xiaomi Blackshark

В рамках тестов от Geekbench удалось установить, что объем оперативной памяти смартфона составляет 8 гигабайт, а на встроенном накопителе данных имеется 32 Гб свободного пространства. В качестве процессора работает устройство Snapdragon 845. Таким образом, после одноядерного теста система получила 2,4 тысячи балла, а по многоядерной оценке – 8,4 тысячи.Также отмечается, что у Xiaomi Blackshark могут установить емкий аккумулятор и большой дисплей.Также можно указать, что ранее были опубликованы результаты этого игрового девайса в базе данных AnTuTu. Устройству присвоили 270 тысяч баллов. Тем не менее, каких-то более точных подробностей в Сети еще нет.