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На Geekbench опубликовали данные игрового смартфона Xiaomi Blackshark

В рамках тестирования игрового смартфона Xiaomi Blackshark, представители бенчмарка Geekbench опубликовали полученные результаты у себя на сайте. Стоит отметить, что название работающего на Android 8.0 Oreo смартфона является кодовым, поэтому в дальнейшем его могут сменить.

На Geekbench опубликовали данные игрового смартфона Xiaomi Blackshark


В рамках тестов от Geekbench удалось установить, что объем оперативной памяти смартфона составляет 8 гигабайт, а на встроенном накопителе данных имеется 32 Гб свободного пространства. В качестве процессора работает устройство Snapdragon 845. Таким образом, после одноядерного теста система получила 2,4 тысячи балла, а по многоядерной оценке – 8,4 тысячи.

Также отмечается, что у Xiaomi Blackshark могут установить емкий аккумулятор и большой дисплей.

Также можно указать, что ранее были опубликованы результаты этого игрового девайса в базе данных AnTuTu. Устройству присвоили 270 тысяч баллов. Тем не менее, каких-то более точных подробностей в Сети еще нет.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:45
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