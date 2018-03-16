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Танцующая Виктория Боня в купальнике показала все достоинства своей фигуры

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня несколько дней назад отправилась на отдых в Таиланд. Оттуда в свой Instagram она ежедневно публикует множество фотографий и видео, радуя глаз подписчиков.

Так, недавно в ее профиле появился небольшой ролик, на котором девушка в черном слитном купальнике танцует под ритмичную музыку около бассейна своей виллы.

Танцующая Виктория Боня в купальнике показала все достоинства своей фигуры

Публикацию Вика сопроводила описанием на английском и русском языках, написав, что очень любит танцевать в бикини, но судя по комментариям фанатов, это не очень привлекательно, а потому пора прекращать кушать сладкое и садиться на диету.

Что касается сами поклонников, то в комментариях они попросили Боню не говорить ерунды, отмечая, что о наличии каких-либо недостатков говорят хейтеры и только из зависти. Также они оставили множество комплиментов и попросили почаще радовать их такими видео.

«Эффектная и красивая», «Красивая фигура и худеть уж точно не надо», «Почему видосы с танцами постоянно заканчиваются, не начавшись?», «А по моему все прекрасно», - восхищаются пользователи Сети.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:28
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