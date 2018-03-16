Стартап Mantis Vision работает над системой 3D-камер для Samsung Galaxy S10

Помимо этого отмечается, что Mantis Vision сотрудничает с компанией Namuga в рамках разработки программного обеспечения в систему 3D-камер. Несмотря на это, пока что эти два производителя ничего по этому поводу не говорят.Интересно, что Mantis Vision была основана в 2005 году представителями Samsung и Flextronics. Первые наработки компании уже использовались. Так система 3D-сканирования с помощью камер устанавливали в рамках закрытого проекта Project Tango.В свою очередь в Samsung Electro-Mechanics уже подтвердили, что новые 3D-датчики можно будет применить до конца первой половины текущего года.