Стартап Mantis Vision работает над системой 3D-камер для Samsung Galaxy S10
Стало известно, что представители израильской фирмы Mantis Vision работают над созданием системы 3D-камер, которую должны потом установить в смартфон Samsung Galaxy S10. Также согласно неофициальной информации, Samsung может изменить имя будущего флагмана, чтобы провести ребрендинг линейки.
Помимо этого отмечается, что Mantis Vision сотрудничает с компанией Namuga в рамках разработки программного обеспечения в систему 3D-камер. Несмотря на это, пока что эти два производителя ничего по этому поводу не говорят.
Интересно, что Mantis Vision была основана в 2005 году представителями Samsung и Flextronics. Первые наработки компании уже использовались. Так система 3D-сканирования с помощью камер устанавливали в рамках закрытого проекта Project Tango.
В свою очередь в Samsung Electro-Mechanics уже подтвердили, что новые 3D-датчики можно будет применить до конца первой половины текущего года.
Помимо этого отмечается, что Mantis Vision сотрудничает с компанией Namuga в рамках разработки программного обеспечения в систему 3D-камер. Несмотря на это, пока что эти два производителя ничего по этому поводу не говорят.
Интересно, что Mantis Vision была основана в 2005 году представителями Samsung и Flextronics. Первые наработки компании уже использовались. Так система 3D-сканирования с помощью камер устанавливали в рамках закрытого проекта Project Tango.
В свою очередь в Samsung Electro-Mechanics уже подтвердили, что новые 3D-датчики можно будет применить до конца первой половины текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:30