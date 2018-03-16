Зрители считают, что Юлия Ефременкова ничего не знает о морали и нравственности

По словам телезрителей, за все время нахождения девушки на проекте, с кем только она не скандалила, кого только не обзывала и оскорбляла. Поклонники телестройки напомнили Юле, что и у нее есть скелеты в шкафу, о которых стоило бы не вспоминать, да и нынешнее ее поведение далеко от идеала.Возмутило фанатов больше всего то, что Ефременкова пытается учить всех направо и налево морали и нравственности, о которых сама ничего совсем не знает. Они посоветовали ей пересмотреть свое поведение, отметив, что стоит быть чуточку поскромнее.