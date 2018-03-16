Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку

Кристина Агилера впервые посетит Баку. Фанаты американской певицы смогут посетить её концерт 28 апреля в Baku Crystal Hall. Шоу звезды станет частью Гран-при гонок "Формула-1" в Азербайджане. Помимо Агилеры, организаторы мероприятия пригласили популярных британских исполнителей: 27 апреля состоится концерт группы Jamiroquai, а 29 апреля фанатов порадует своим шоу певица Дуа Липа.Гран-при гонок "Формула-1" проводится в Азербайджане уже в третий раз. В этом году трасса соревнований будет проходить в старом городе Ичеришехере. Длина одного круга составит 6 километров.