АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку

Кристина Агилера приняла приглашение организаторов Гран-при гонок "Формула-1". Певица станет почётным гостем мероприятия, которое пройдёт 27-29 апреля в Баку.

Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку


Кристина Агилера впервые посетит Баку. Фанаты американской певицы смогут посетить её концерт 28 апреля в Baku Crystal Hall. Шоу звезды станет частью Гран-при гонок "Формула-1" в Азербайджане. Помимо Агилеры, организаторы мероприятия пригласили популярных британских исполнителей: 27 апреля состоится концерт группы Jamiroquai, а 29 апреля фанатов порадует своим шоу певица Дуа Липа.

Гран-при гонок "Формула-1" проводится в Азербайджане уже в третий раз. В этом году трасса соревнований будет проходить в старом городе Ичеришехере. Длина одного круга составит 6 километров.
Культура
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака
Источник назвал причину инцидента в школе
Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по
Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не
На Geekbench опубликовали данные игрового
Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика
Стартап Mantis Vision работает над системой
Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как
Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку
В NASA подробнее рассказали об орбитальной лунной
Ксения Бородина и другие российские селебрити
Мирей Матье исполнит романс Чайковского на
Правительство намерено продлить «надзорные
Зрители заявили, что участники «Дома-2» сражаются
Новый Ford Mustang GT500 запечатлели фотошпионы
Катя Жужа удивила фанатов золотой маской
Ольга Бузова угрожает рэперу Моту рассказать о
Музыкант Элис Купер считает неправильным
Дженнифер Лопез в несовершеннолетнем возрасте
Дарина Маркина пожаловалась на тошноту
Комиксы DC "Новые боги" будут экранизированы для
Лена Хромина рассказала о своей тяжелой
Обновленный седан Mazda 6 2018 появится в продаже
Танцующая Виктория Боня в купальнике показала все
Зрители считают, что Юлия Ефременкова ничего не
Максим Фадеев трогательно поздравил жену с
Ксения Бородина показала свою модную младшую дочь
Зрители «Дома-2» считают, что Александр Гобозов
Бывшая солистка "Ленинграда" рассказала о самом
Зрителям телепроекта «Дом-2» никого из участников
Просмотреть все новости