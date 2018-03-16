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В NASA подробнее рассказали об орбитальной лунной станции Deep Space Gateway

Представители NASA рассказали более подробные детали эксплуатации будущей окололунной станции Deep Space Gateway. Так отмечается, что DSG, помимо опытов на ее борту, станут применять для выхода на ее поверхность.

В NASA подробнее рассказали об орбитальной лунной станции Deep Space Gateway


Как сказал специалист Директората полетов человека в космос в штаб-квартире НАСА Бен Басси, Deep Space Gateway будет летать по очень необычной траектории вокруг Луны, что позволит экипажу проводить различные опыты путем управления роботами, находящимися на поверхности Луны. Также особая траектория движения даст астронавтам возможность высаживаться на поверхности спутника Земли. Этого эксперты собираются достичь путем задавания вытянутой орбиты, чтобы один ее конец был удален от Луны, а второй был максимально приближен к ее поверхности. Также это сыграет важную роль в непрерывности связи с ЦУП.

Данный проект является общей инициативой «Роскосмос» и NASA. Станцию начнут строить в 2022 году, а первые модули отправят к Луне в рамках третьей экспедиции Orion.

Что касается «Роскосмос», то его инженеры займутся созданием шлюзового отсека, из которого астронавты будут выходить в космическое пространство.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00
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