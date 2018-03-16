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Ксения Бородина показала свою модную младшую дочь

Знаменитая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина порадовала своих поклонников очередным умилительным фото младшей дочки Теоны.

Ксения Бородина показала свою модную младшую дочь

В кадре малышка изображена в модном зеленом пальто на фоне воздушных шаров. «Моя модница» - подписала публикацию молодая мамочка. Стоит заметить, как поклонникам теледивы нравятся посты с участием Теи. Поклонники буквально умиляются от дочки знаменитой телеведущей, и они тут же написали множество восторженных комментариев.

«Точно моднявка», «Прелестный ребенок», «Умничка, моделька», «Цвет пальто класс!», - написали подписчики.

Однако нашлись и те, кто увидел странный взгляд Теоны. По их словам девчушка что-то заподозрила. Правый глаз малышка прищурила, будто пыталась сфокусироваться на чем-то, и вид ее больше напоминает боевую стойку, нежели желание покрасоваться, подметили фолловеры.

К слову, публикация за короткое время набрала свыше 184 тысяч лайков.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:04
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