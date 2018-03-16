Зрителям телепроекта «Дом-2» никого из участников не жалко

Поклонники реалити-шоу заметили, что жителей периметра не волнует количество фанатов и их мысли, поскольку приходят на телейстройку не за отношениями и любовью публики, а деньгами от рекламы и пиаром.Недавно в Сети появились разговоры, кого из участников было бы жалко, если бы их поголовно начали выгонять. Зрители стали перечислять и пришли к выводу, что практически никого.34-летний Александр Гобозов появился на Поляне уже в 3 раз и видно, что он шокирован тем, как изменились требования и предпочтения у современных девушек. Его прежние приемы на них уже не действуют, а потому из рейтингового участника он плавно скатился до обычного рядового.Илья Яббаров тоже не самый лучший житель периметра, однако на невест ему везет гораздо больше, от того и прозвище получил «султан». Причем с ними он ведет себя настолько безобразно, что вызывает возмущение не только у зрителей, но и у ведущих.Не жалко фанатам и Ефременкову, даже с учетом того, что как ведущая она смотрится достаточно хорошо.Также к этому списку многие относят Купина и Донцову, которые крепко ухватились за тему беременности и уже какой эфир подряд надоедают им разговорами о ней.