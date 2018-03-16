Комиксы DC "Новые боги" будут экранизированы для Warner Bros.

Фанаты комиксов "Новые боги" ликуют - скоро история о сверхлюдях, проживающих на двух планетах-близнецах будет экранизирована. Компания Warner Bros. сообщала о намерении заключить контракт на сотрудничество с Авой ДюВерней. Талантливый режиссёр известен своими работами "Излом времени" и "Сельма".Картина "Новые боги" станет воплощением комиксов от DC, созданных Джеком Кирби в 1971-2011 гг. В основе сюжета лежит противостояние сверхлюдей, обитающих на двух планетах-близнецах Нью-Генезисе и Апокалипсисе. Уклад жителей планет кардинально отличается, что придаёт истории социальный оттенок.