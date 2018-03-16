АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Комиксы DC "Новые боги" будут экранизированы для Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. нашла режиссёра для экранизации комиксов DC "Новые боги". Над фильмом будет работать Ава ДюВерней, создавшая "Излом времени" и "Сельма".

Комиксы DC "Новые боги" будут экранизированы для Warner Bros.


Фанаты комиксов "Новые боги" ликуют - скоро история о сверхлюдях, проживающих на двух планетах-близнецах будет экранизирована. Компания Warner Bros. сообщала о намерении заключить контракт на сотрудничество с Авой ДюВерней. Талантливый режиссёр известен своими работами "Излом времени" и "Сельма".

Картина "Новые боги" станет воплощением комиксов от DC, созданных Джеком Кирби в 1971-2011 гг. В основе сюжета лежит противостояние сверхлюдей, обитающих на двух планетах-близнецах Нью-Генезисе и Апокалипсисе. Уклад жителей планет кардинально отличается, что придаёт истории социальный оттенок.
Культура
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Правительство намерено продлить «надзорные
Зрители заявили, что участники «Дома-2» сражаются
Новый Ford Mustang GT500 запечатлели фотошпионы
Катя Жужа удивила фанатов золотой маской
Ольга Бузова угрожает рэперу Моту рассказать о
Музыкант Элис Купер считает неправильным
Дженнифер Лопез в несовершеннолетнем возрасте
Дарина Маркина пожаловалась на тошноту
Комиксы DC "Новые боги" будут экранизированы для
Лена Хромина рассказала о своей тяжелой
Обновленный седан Mazda 6 2018 появится в продаже
Танцующая Виктория Боня в купальнике показала все
Зрители считают, что Юлия Ефременкова ничего не
Максим Фадеев трогательно поздравил жену с
Ксения Бородина показала свою модную младшую дочь
Зрители «Дома-2» считают, что Александр Гобозов
Бывшая солистка "Ленинграда" рассказала о самом
Зрителям телепроекта «Дом-2» никого из участников
Infiniti QX30 2018 года эксперты назвали
Лидер рок-группы The Who потерял слух из-за
Учёные связали раннее половое созревание женщин с
В СМИ попали списки гостей свадьбы принца Гарри и
По мнению зрителей «Дома-2», Антона Шоки и Романа
Меган Маркл наденет на свадьбу платье от
Гимном безответной любви стала новая песня
Бывший супруг Ольги Бузовой приносит «Локомотиву»
Супруга сына Трампа подала на развод
Алиса Огородова показала свой «звездный выход» на
Алена Ашмарина рассказала, что помирилась с Ильей
Анита Цой вспомнила о жестокости своего отца в ее
Просмотреть все новости