Гимном безответной любви стала новая песня «Землян» на стихи Михаила Гуцериева

Причем любви особенной – неразделенной. Суровый мужской вокал группы «Земляне», грамотно подобранная композиция и аранжировка композиторов Руслана Щукина и Никиты Балакшина стала драгоценным обрамлением для бриллианта – стихов, написанных Михаилом Гуцериевым. Музыканты не скрывают своего удовольствия от работы с именитым поэтом: проникновенные строки привнесли в звучание «Землян» новые оттенки. «Земляне» уверены, что «Одиночество» ждет настоящий успех, ведь он уже находит признание и отклик в сердцах слушателей. К слову, талант Михаила Гуцериева не оставляет сомнений в том, что песня станет хитом: его стихи стали основой для множества успешных проектов. Композиции, написанные на стихи Гуцериева, неоднократно были отмечены наградами конкурса «Песня года», «Золотой граммофон.