В СМИ попали списки гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Актриса Меган Маркл начала пересмотр списка приглашённых гостей. После некоторых раздумий невеста вычеркнула из списка своего младшего брата. Теперь СМИ негодует из-за того, что Маркл решила обойтись на церемонии без отца. Актриса хочет, чтобы в этот значимый для неё день, поддержку ей оказывали только самые близкие люди. Такое решение невесты идёт в разрез устоявшимся королевским обычаям.Королевская семья благосклонно отнеслась к пересмотру списка гостей, однако согласно правилам, невеста не может появиться самостоятельно у алтаря. Традиционно, к жениху её подводит отец. Эксперты полагают, что эта почётная обязанность будет возложена на принца Уильяма. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.