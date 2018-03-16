В СМИ попали списки гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Иностранные СМИ смогли заполучить списки приглашённых гостей на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Со стороны невесты будет минимальное количество приглашённых, торжество не сможет посетить даже её отец.
Актриса Меган Маркл начала пересмотр списка приглашённых гостей. После некоторых раздумий невеста вычеркнула из списка своего младшего брата. Теперь СМИ негодует из-за того, что Маркл решила обойтись на церемонии без отца. Актриса хочет, чтобы в этот значимый для неё день, поддержку ей оказывали только самые близкие люди. Такое решение невесты идёт в разрез устоявшимся королевским обычаям.
Королевская семья благосклонно отнеслась к пересмотру списка гостей, однако согласно правилам, невеста не может появиться самостоятельно у алтаря. Традиционно, к жениху её подводит отец. Эксперты полагают, что эта почётная обязанность будет возложена на принца Уильяма. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.
Актриса Меган Маркл начала пересмотр списка приглашённых гостей. После некоторых раздумий невеста вычеркнула из списка своего младшего брата. Теперь СМИ негодует из-за того, что Маркл решила обойтись на церемонии без отца. Актриса хочет, чтобы в этот значимый для неё день, поддержку ей оказывали только самые близкие люди. Такое решение невесты идёт в разрез устоявшимся королевским обычаям.
Королевская семья благосклонно отнеслась к пересмотру списка гостей, однако согласно правилам, невеста не может появиться самостоятельно у алтаря. Традиционно, к жениху её подводит отец. Эксперты полагают, что эта почётная обязанность будет возложена на принца Уильяма. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.
Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:00