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В СМИ попали списки гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Иностранные СМИ смогли заполучить списки приглашённых гостей на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Со стороны невесты будет минимальное количество приглашённых, торжество не сможет посетить даже её отец.

В СМИ попали списки гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл


Актриса Меган Маркл начала пересмотр списка приглашённых гостей. После некоторых раздумий невеста вычеркнула из списка своего младшего брата. Теперь СМИ негодует из-за того, что Маркл решила обойтись на церемонии без отца. Актриса хочет, чтобы в этот значимый для неё день, поддержку ей оказывали только самые близкие люди. Такое решение невесты идёт в разрез устоявшимся королевским обычаям.

Королевская семья благосклонно отнеслась к пересмотру списка гостей, однако согласно правилам, невеста не может появиться самостоятельно у алтаря. Традиционно, к жениху её подводит отец. Эксперты полагают, что эта почётная обязанность будет возложена на принца Уильяма. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.
Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:00
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