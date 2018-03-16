Алиса Огородова показала свой «звездный выход» на подиум Mercedes-Benz Fashion Week Russia

«Вот так прошёл показ на #mersedesbenzfashionweek где я принимала участия. На мой взгляд все прошло очень здорово, а что скажите вы? Вам понравилось?», - написала Алиса.

«Алиса, ты прирождённая модель!», «Париж по тебе слёзы льет!) Проходка просто огонь», «Супер - Модель номер один. Лучше многих профи!», «Ты на своём месте, это твоё. Красотка», - прокомментировали поклонники.

В своем микроблоге девушка поделилась видео, на котором показала свой «звездный выход», и поинтересовалась у подписчиков, как она смотрится в качестве модели.Фанаты тут же откликнулись на ее публикацию, отметив, что она выглядит сногсшибательно.Напомним, что в периметре Алиса Огородова строила отношения с Олегом Бурхановым, однако зрителям их пара показалась скучной, а потому ребятам пришлось покинуть телестройку. После ухода возлюбленные неоднократно ссорились и даже расставались, но в итоге смогли найти общий язык и сейчас счастливы вместе.