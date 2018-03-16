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Меган Маркл наденет на свадьбу платье от Ralph&Russo

Таблоиды смогли узнать имя дизайнеров, которые шьют свадебное платье для Меган Маркл. Счастливая невеста наденет на торжественное мероприятие наряд от дизайнеров Ralph&Russo.

Меган Маркл наденет на свадьбу платье от Ralph&Russo


Дизайнеры из Австралии начали работу над пошивом платья для королевской свадьбы. Специалисты отмечают, что выбор марки Ralph&Russo был очевидным, так как Меган Маркл является давней поклонницей этого дизайнерского дуэта. Согласно одной из версий, вначале невеста хотела заказать платье у Alexander McQueen, этот бренд шил наряд для свадьбы Кейт Миддлтон. Вероятно, платье от этого британского модного дома очень дорого стоит, так что было принято решение заказать его у более скромных дизайнеров.

Источник из королевского дворца сообщил, что Меган Маркл уже побывала на примерке свадебного платья, однако имена дизайнеров не разглашаются. Представители Ralph&Russo также отказались от комментариев. По предварительным оценкам, платье от этих дизайнеров может обойтись невесте в 99 тысяч долларов.
Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:45
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