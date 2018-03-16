Алена Ашмарина рассказала, что помирилась с Ильей Григоренко

Девушка рассказала, что уже третий день лежит в больнице, так как, по ее словам, иммунитет дал сбой и совсем устал. Однако, несмотря ни на что, она счастлива, ведь за ней присматривает Илья Григоренко.Алена выразила молодому человеку слова благодарности за его поддержку и переживания. А также молодая девушка призналась, что невероятно сильно любит его, и попросила прощенья за все свои нехорошие поступки.По словам Ашмариной, иногда она не может себя сдерживать, но теперь будет стараться работать над собой. Ребята уже столько всего пережили вместе, что небольшие разногласия покажутся пустяками, отметила девушка.