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Алена Ашмарина рассказала, что помирилась с Ильей Григоренко

В своем микроблоге экс-участница скандально известной телестройки «Дом-2» Алена Ашмарина опубликовала трогательный пост, посвятив его Илье Григоренко.

Девушка рассказала, что уже третий день лежит в больнице, так как, по ее словам, иммунитет дал сбой и совсем устал. Однако, несмотря ни на что, она счастлива, ведь за ней присматривает Илья Григоренко.

Алена Ашмарина рассказала, что помирилась с Ильей Григоренко

Алена выразила молодому человеку слова благодарности за его поддержку и переживания. А также молодая девушка призналась, что невероятно сильно любит его, и попросила прощенья за все свои нехорошие поступки.

По словам Ашмариной, иногда она не может себя сдерживать, но теперь будет стараться работать над собой. Ребята уже столько всего пережили вместе, что небольшие разногласия покажутся пустяками, отметила девушка.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:16
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