Наталья Фриске поделилась с подписчиками редким снимком с покойной сестрой Жанной

«Очень жаль...все скучают», «Какие красивые. Так больно смотреть на этот кадр. Не верится по сей день, что Жанночка не с нами( Держись Наташенька дай бог тебе счастья, здоровья», «Навсегда в наших сердцах», - высказываются они.

Судя по хештегам, этот редкий кадр был сделан в Сочи, во время гастрольного тура Фриске в 2002 году.В подписи к нему девушка написала, что до сих пор не смогла смириться с утратой и очень скучает по сестре.Стоит отметить, что всего за несколько часов фотографию сестер оценили более 6 тысяч подписчиков. В комментариях они поддержали Наталью, подчеркнув, что тоже скучают по одной из самых талантливых артисток России.Напомним, что Жана Фриске умерла три года назад от рака головного мозга. У нее остался 4-летний сын Платон, которого сейчас воспитывает гражданский муж певицы, Дмитрий Шепелев.