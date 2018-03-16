АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Наталья Фриске поделилась с подписчиками редким снимком с покойной сестрой Жанной

Наталья Фриске периодически публикует на своей странице в соцсети Instagram фотографии своей покойной сестры из семейного архива. Так, на днях она показала подписчикам черно-белый снимок, на котором Жанна крепко обнимает ее.

Судя по хештегам, этот редкий кадр был сделан в Сочи, во время гастрольного тура Фриске в 2002 году.

Наталья Фриске поделилась с подписчиками редким снимком с покойной сестрой Жанной

В подписи к нему девушка написала, что до сих пор не смогла смириться с утратой и очень скучает по сестре.

Стоит отметить, что всего за несколько часов фотографию сестер оценили более 6 тысяч подписчиков. В комментариях они поддержали Наталью, подчеркнув, что тоже скучают по одной из самых талантливых артисток России.

«Очень жаль...все скучают», «Какие красивые. Так больно смотреть на этот кадр. Не верится по сей день, что Жанночка не с нами( Держись Наташенька дай бог тебе счастья, здоровья», «Навсегда в наших сердцах», - высказываются они.

Напомним, что Жана Фриске умерла три года назад от рака головного мозга. У нее остался 4-летний сын Платон, которого сейчас воспитывает гражданский муж певицы, Дмитрий Шепелев.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрителям телепроекта «Дом-2» никого из участников
Infiniti QX30 2018 года эксперты назвали
Лидер рок-группы The Who потерял слух из-за
Учёные связали раннее половое созревание женщин с
В СМИ попали списки гостей свадьбы принца Гарри и
По мнению зрителей «Дома-2», Антона Шоки и Романа
Меган Маркл наденет на свадьбу платье от
Гимном безответной любви стала новая песня
Бывший супруг Ольги Бузовой приносит «Локомотиву»
Супруга сына Трампа подала на развод
Алиса Огородова показала свой «звездный выход» на
Алена Ашмарина рассказала, что помирилась с Ильей
Анита Цой вспомнила о жестокости своего отца в ее
Наталья Фриске поделилась с подписчиками редким
Ольга Бузова сумела восстановиться после тяжелой
По мнению зрителей «Дома-2», на проекте снова
Елизавета Вторая одобрила свадьбу принца Гарри и
В Москве неизвестными ограблен ювелирный магазин
Ксения Бородина познакомила своих подписчиков с
Пользователи предполагают, что сестра Ольги
Редакция «Дома-2» для рубрики «Скелеты в шкафу»
Стартовали продажи нового внедорожника Geely Boyue
В сеть выложили новые рендеры кроссовера Zotye
Максим Фадеев расторг контракты со своими
Обновленная модификация Volkswagen Passat
«АвтоВАЗ» перенес сборку лифтбеков LADA Granta из
Новая песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения
Компания Audi разработает электрокар e-tron Gran
Андрей Чуев хочет доказать, что отец ему не родной
Елена Корикова подала в суд на тех, кто обвинил
Просмотреть все новости