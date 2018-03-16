Наталья Фриске поделилась с подписчиками редким снимком с покойной сестрой Жанной
Наталья Фриске периодически публикует на своей странице в соцсети Instagram фотографии своей покойной сестры из семейного архива. Так, на днях она показала подписчикам черно-белый снимок, на котором Жанна крепко обнимает ее.
Судя по хештегам, этот редкий кадр был сделан в Сочи, во время гастрольного тура Фриске в 2002 году.
В подписи к нему девушка написала, что до сих пор не смогла смириться с утратой и очень скучает по сестре.
Стоит отметить, что всего за несколько часов фотографию сестер оценили более 6 тысяч подписчиков. В комментариях они поддержали Наталью, подчеркнув, что тоже скучают по одной из самых талантливых артисток России.
Напомним, что Жана Фриске умерла три года назад от рака головного мозга. У нее остался 4-летний сын Платон, которого сейчас воспитывает гражданский муж певицы, Дмитрий Шепелев.
Судя по хештегам, этот редкий кадр был сделан в Сочи, во время гастрольного тура Фриске в 2002 году.
В подписи к нему девушка написала, что до сих пор не смогла смириться с утратой и очень скучает по сестре.
Стоит отметить, что всего за несколько часов фотографию сестер оценили более 6 тысяч подписчиков. В комментариях они поддержали Наталью, подчеркнув, что тоже скучают по одной из самых талантливых артисток России.
«Очень жаль...все скучают», «Какие красивые. Так больно смотреть на этот кадр. Не верится по сей день, что Жанночка не с нами( Держись Наташенька дай бог тебе счастья, здоровья», «Навсегда в наших сердцах», - высказываются они.
Напомним, что Жана Фриске умерла три года назад от рака головного мозга. У нее остался 4-летний сын Платон, которого сейчас воспитывает гражданский муж певицы, Дмитрий Шепелев.