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Анита Цой вспомнила о жестокости своего отца в ее детстве

В гостях у Татьяны Устиновой, ведущей телепередачу «Мой герой», побывала певица Анита Цой, поведавшей, в частности, о своем отце.

Анита Цой вспомнила о жестокости своего отца в ее детстве


Своего родителя Анита, по большому счету, не знала. Он покинул семью в ее одногодичном возрасте. Сейчас она пришла к выводу, что ее рождению отец был не рад, поскольку хотел сына.

Исполнительница надеется на то, что по прошествии достаточного количества лет ее родитель изменил свои взгляды и осознал, что «в девочке нет ничего плохого».

Анита уточнила, что после официального расторжения брака отец периодически навещал ее, при этом вовремя выплачивая алименты. Но совместное их времяпровождение оставило не радужные воспоминания. Отец отличался не лучшими шутками. Анита запомнила, как он окунал ее в реке под воду и ждал, сколько она так продержится.

Нынешняя успешная певица с детства нашла себя в музыке и песнях; осваивала игру на гитаре. Однако в те времена девочку не взяли в школьный ансамбль из-за азиатской внешности. Как говорит Анита, она испытывала диссонанс внутри себя. «Душа – русская, а внешность восточная», – заключает певица.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 12:00
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