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Ольга Бузова сумела восстановиться после тяжелой травмы

Во время гастрольного тура по городам Дальнего Востока знаменитая российская певица Ольга Бузова серьезно повредила правую ногу.

Свои выступления теледиве пришлось совместить с курсом восстановления травмированного колена. Сегодня в своем микроблоге Бузова сообщила, что уже свободно обувает каблуки.

Ольга Бузова сумела восстановиться после тяжелой травмы

Ольга часто рассказывала о вредном для здоровья рабочем графике, однако никогда не затрагивала угрозу для целостности ног, здоровье которых - очень важно для артистки, учитывая огромное количество сложных танцевальных и постановочных движений.

В связи с этим, звезда скандальной телестройки часто общалась к врачам и принимала все меры для быстрого выздоровления. Вот только, пользователи Интернета не выразили соответствующего настроя в адрес Бузовой.

Многие подписчики считают, что полученные травмы - это лишь способ скрытой рекламы клиники, где наблюдается певица. Они отметили быстрые и прекрасно отточенные движения Ольги в период ее травмы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38
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