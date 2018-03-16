Ольга Бузова сумела восстановиться после тяжелой травмы

Свои выступления теледиве пришлось совместить с курсом восстановления травмированного колена. Сегодня в своем микроблоге Бузова сообщила, что уже свободно обувает каблуки.Ольга часто рассказывала о вредном для здоровья рабочем графике, однако никогда не затрагивала угрозу для целостности ног, здоровье которых - очень важно для артистки, учитывая огромное количество сложных танцевальных и постановочных движений.В связи с этим, звезда скандальной телестройки часто общалась к врачам и принимала все меры для быстрого выздоровления. Вот только, пользователи Интернета не выразили соответствующего настроя в адрес Бузовой.Многие подписчики считают, что полученные травмы - это лишь способ скрытой рекламы клиники, где наблюдается певица. Они отметили быстрые и прекрасно отточенные движения Ольги в период ее травмы.