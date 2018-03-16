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По мнению зрителей «Дома-2», на проекте снова действует правило «каждый сам за себя»

В последнее время участники телепроекта «Дом-2» все реже стали походить на дружную семью. По мнению зрителей, сейчас в периметре снова действует правило «каждый сам за себя».

По мнению зрителей «Дома-2», на проекте снова действует правило «каждый сам за себя»

Многие фанаты телестройки еще помнят те моменты, когда ребята несмотря на конфликты были очень сплоченным коллективом: готовили и ели вместе, не делили еду в холодильнике и следили за чистотой в домиках. Сейчас же ситуация изменилась кардинально.

Поклонники считают, что жители периметра настолько привыкли к «одиночному» образу жизни, что докатились до подсчета яиц в холодильнике и выяснения того, кто съел больше.

Они отметили, что раньше, когда на проекте жили мамы участников, то за наличием домашней еды и за порядком хоть как-то следили, а сейчас ребята стали похожими на Маугли, которые то и делают, что орут и дерутся.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:31
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