По мнению зрителей «Дома-2», на проекте снова действует правило «каждый сам за себя»

Многие фанаты телестройки еще помнят те моменты, когда ребята несмотря на конфликты были очень сплоченным коллективом: готовили и ели вместе, не делили еду в холодильнике и следили за чистотой в домиках. Сейчас же ситуация изменилась кардинально.Поклонники считают, что жители периметра настолько привыкли к «одиночному» образу жизни, что докатились до подсчета яиц в холодильнике и выяснения того, кто съел больше.Они отметили, что раньше, когда на проекте жили мамы участников, то за наличием домашней еды и за порядком хоть как-то следили, а сейчас ребята стали похожими на Маугли, которые то и делают, что орут и дерутся.