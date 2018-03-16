Ксения Бородина познакомила своих подписчиков с Кеном

«У него талия 60 см и более 60 пластических операций, как он вам?», - поинтересовалась теледива, намекнув, что в Россию он приехал, дабы найти невесту.

«И чего он добился и еще хочет добиться этим преображением. Он больше отторг от себя, чем привлек», «Только один вопрос зачем????на лицо психосоматика!», «Ужас просто! Да кто за него выйдет?», «Куда катится мир!!!Ужас...Он как не настоящий...», - высказываются они в комментариях.

Подтвердила визит мужчины и ведущая телестройки Ксения Бородина. На своей странице она опубликовала совместную с ним фотографию.В подписи под публикацией она написала, что Родриго Алвес является единственным в мире человеком, который решился удалить 4 ребра.Стоит отметить, что публика восприняла «живого Кена» довольно холодно. Одни подвергли сомнениям его красоту, другие открестились от такого жениха, а третьи вообще ему посочувствовали.