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Ксения Бородина познакомила своих подписчиков с Кеном

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что на телепроекте «Дом-2» появится один из самых известных манекенщиков Родриго Алвес. Он приехал в Москву, чтобы посетить Неделю моды, а заодно и принять участие на реалити-шоу.

Подтвердила визит мужчины и ведущая телестройки Ксения Бородина. На своей странице она опубликовала совместную с ним фотографию.

Ксения Бородина познакомила своих подписчиков с Кеном

В подписи под публикацией она написала, что Родриго Алвес является единственным в мире человеком, который решился удалить 4 ребра.

«У него талия 60 см и более 60 пластических операций, как он вам?», - поинтересовалась теледива, намекнув, что в Россию он приехал, дабы найти невесту.

Стоит отметить, что публика восприняла «живого Кена» довольно холодно. Одни подвергли сомнениям его красоту, другие открестились от такого жениха, а третьи вообще ему посочувствовали.

«И чего он добился и еще хочет добиться этим преображением. Он больше отторг от себя, чем привлек», «Только один вопрос зачем????на лицо психосоматика!», «Ужас просто! Да кто за него выйдет?», «Куда катится мир!!!Ужас...Он как не настоящий...», - высказываются они в комментариях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:12
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