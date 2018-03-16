Елизавета Вторая одобрила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II формально согласилась на бракосочетание принца Гарри и актрисы Меган Маркл.
В королевском письме, оглашенном в Тайном совете (совещательный орган Ее величества) говорится об одобрении свадьбы «в высшей степени любимого внука – принца Генри Чарльза Альберта Дэвида и Рейчел Меган Маркл», сообщает Reuters.
Такое одобрение британского монарха предусмотрено Актом о престолонаследии в случае вступления в брак всех членов королевской семьи, которые в очереди на престол занимают позицию с первой по шестую.
Внук королевы принц Гарри – на пятой позиции. Перед ним выстроились на престол его отец принц Уэльский Чарльз, его брат принц Уильям, и дети Уильяма – принц Джордж и принцесса Шарлотта.
Свадебные мероприятия Гарри и Меган запланированы на 19 мая в Виндзорском замке. Гостями процедуры бракосочетания будут более 2600 человек.
В королевском письме, оглашенном в Тайном совете (совещательный орган Ее величества) говорится об одобрении свадьбы «в высшей степени любимого внука – принца Генри Чарльза Альберта Дэвида и Рейчел Меган Маркл», сообщает Reuters.
Такое одобрение британского монарха предусмотрено Актом о престолонаследии в случае вступления в брак всех членов королевской семьи, которые в очереди на престол занимают позицию с первой по шестую.
Внук королевы принц Гарри – на пятой позиции. Перед ним выстроились на престол его отец принц Уэльский Чарльз, его брат принц Уильям, и дети Уильяма – принц Джордж и принцесса Шарлотта.
Свадебные мероприятия Гарри и Меган запланированы на 19 мая в Виндзорском замке. Гостями процедуры бракосочетания будут более 2600 человек.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 11:30