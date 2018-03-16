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Пользователи предполагают, что сестра Ольги Бузовой собралась замуж

Сестра популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна имеет свою сплоченную армию поклонников, которые были удивлены, увидев своего кумира в свадебном платье.

Хотя сама Анна Бузова отметила публикацию в Instagram как рекламную и объяснила, что просто не удержалась и померила подвенечный наряд.

Пользователи предполагают, что сестра Ольги Бузовой собралась замуж

Фолловеры предполагают, что девушка собралась замуж, тем более, что Анна уже много лет живет гражданским браком с о своим возлюбленным Константином.

Напомним, что в ноябре анна Бузова уже показывала свадебное платье и поклонники тогда тоже были уверены, что дело идет к бракосочетанию, которое так и не состоялось.

Фанаты Анны написали в комментариях, что в подвенечном платье девушка похожа на принцессу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:55
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