Пользователи предполагают, что сестра Ольги Бузовой собралась замуж
Сестра популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна имеет свою сплоченную армию поклонников, которые были удивлены, увидев своего кумира в свадебном платье.
Хотя сама Анна Бузова отметила публикацию в Instagram как рекламную и объяснила, что просто не удержалась и померила подвенечный наряд.
Фолловеры предполагают, что девушка собралась замуж, тем более, что Анна уже много лет живет гражданским браком с о своим возлюбленным Константином.
Напомним, что в ноябре анна Бузова уже показывала свадебное платье и поклонники тогда тоже были уверены, что дело идет к бракосочетанию, которое так и не состоялось.
Фанаты Анны написали в комментариях, что в подвенечном платье девушка похожа на принцессу.
Хотя сама Анна Бузова отметила публикацию в Instagram как рекламную и объяснила, что просто не удержалась и померила подвенечный наряд.
Фолловеры предполагают, что девушка собралась замуж, тем более, что Анна уже много лет живет гражданским браком с о своим возлюбленным Константином.
Напомним, что в ноябре анна Бузова уже показывала свадебное платье и поклонники тогда тоже были уверены, что дело идет к бракосочетанию, которое так и не состоялось.
Фанаты Анны написали в комментариях, что в подвенечном платье девушка похожа на принцессу.