Пользователи предполагают, что сестра Ольги Бузовой собралась замуж

Хотя сама Анна Бузова отметила публикацию в Instagram как рекламную и объяснила, что просто не удержалась и померила подвенечный наряд.Фолловеры предполагают, что девушка собралась замуж, тем более, что Анна уже много лет живет гражданским браком с о своим возлюбленным Константином.Напомним, что в ноябре анна Бузова уже показывала свадебное платье и поклонники тогда тоже были уверены, что дело идет к бракосочетанию, которое так и не состоялось.Фанаты Анны написали в комментариях, что в подвенечном платье девушка похожа на принцессу.