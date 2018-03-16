В Москве неизвестными ограблен ювелирный магазин на 10 млн рублей
На севере Москвы, в столичном районе Сокол, неизвестные ограбили ювелирный магазин. С места преступления им удалось скрыться на автомобиле, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Грабители выбрали ювелирный магазин по адресу Ленинградский проспект, д. 69, стр. 2. На сотрудника торгового предприятия навели, как он объясняет, предмет, похожий на оружие. Угрожая таким образом, неизвестные, разбив витрину, похитили ювелирные изделия.
В сообщении от правоохранительных органов не указывается, был ли оснащен магазин камерой видеонаблюдения, и насколько быстро полиция была оповещена о происшедшем. Ибо, по свидетельствам, сотрудника магазина, перед тем, как скрыться с места преступления, у грабителей довольно долго не заводился автомобиль.
Грабители выбрали ювелирный магазин по адресу Ленинградский проспект, д. 69, стр. 2. На сотрудника торгового предприятия навели, как он объясняет, предмет, похожий на оружие. Угрожая таким образом, неизвестные, разбив витрину, похитили ювелирные изделия.
В сообщении от правоохранительных органов не указывается, был ли оснащен магазин камерой видеонаблюдения, и насколько быстро полиция была оповещена о происшедшем. Ибо, по свидетельствам, сотрудника магазина, перед тем, как скрыться с места преступления, у грабителей довольно долго не заводился автомобиль.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 11:15