Максим Фадеев расторг контракты со своими подопечными и стал их партнером

«Сегодня артисты становятся другими, в том числе, я имею ввиду и тех, с кем работаю на протяжении многих лет. Новый бэкграунд нашей работы – партнёрский подход. В силу вступает новое название – музыкальный лейбл MALFA и полностью другие бизнес-стратегии», - пишет мужчина.

«Это новая, ещё неотработанная для большинства схема, но мы идём на этот риск!», - резюмировал продюсер.

Сейчас же все стало понятно. Мужчина вышел на связь со своими подписчиками и объяснил, что к чему.По его словам, он действительно закрыл свой центр, а также расторг все контракты со своими подопечными. Однако сделано это было не для того, чтобы навсегда покинуть шоу-бизнес, а наоборот, чтобы привнести в него нечто новое.Отныне Максим Фадеев не продюсер для артистов, а их партнер. В своем микроблоге он рассказал, как теперь будет проходить его сотрудничество с Олегом Майями, группой SEREBRO, Юлией Савичевой, Глюк'оZой и Наргиз.Фадеев отметил, что, говоря о новой эпохе шоу-бизнеса, нужно обновить то, что уже давно ждало изменений. Он заявил, что наступило время личностей, когда сам артист создает для себя тренды работает над своим образом.