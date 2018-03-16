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Максим Фадеев расторг контракты со своими подопечными и стал их партнером

На днях от артистов, работающих под началом Максима Фадеева стало известно о том, что он закрывает собственный продюсерский центр. Эта новость стала шокирующей для многих пользователей Сети, которые сразу принялись рассуждать, что произошло.

Сейчас же все стало понятно. Мужчина вышел на связь со своими подписчиками и объяснил, что к чему.

Максим Фадеев расторг контракты со своими подопечными и стал их партнером

По его словам, он действительно закрыл свой центр, а также расторг все контракты со своими подопечными. Однако сделано это было не для того, чтобы навсегда покинуть шоу-бизнес, а наоборот, чтобы привнести в него нечто новое.

Отныне Максим Фадеев не продюсер для артистов, а их партнер. В своем микроблоге он рассказал, как теперь будет проходить его сотрудничество с Олегом Майями, группой SEREBRO, Юлией Савичевой, Глюк'оZой и Наргиз.

Максим Фадеев расторг контракты со своими подопечными и стал их партнером

«Сегодня артисты становятся другими, в том числе, я имею ввиду и тех, с кем работаю на протяжении многих лет. Новый бэкграунд нашей работы – партнёрский подход. В силу вступает новое название – музыкальный лейбл MALFA и полностью другие бизнес-стратегии», - пишет мужчина.

Максим Фадеев расторг контракты со своими подопечными и стал их партнером

Фадеев отметил, что, говоря о новой эпохе шоу-бизнеса, нужно обновить то, что уже давно ждало изменений. Он заявил, что наступило время личностей, когда сам артист создает для себя тренды работает над своим образом.

«Это новая, ещё неотработанная для большинства схема, но мы идём на этот риск!», - резюмировал продюсер.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:28
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