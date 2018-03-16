Андрей Чуев хочет доказать, что отец ему не родной

Андрей Чуев и его отец Александр Васильевич пришли на передачу «На самом деле», где Дмитрий Шепелев пытался разобраться в их кровном родстве.Звезда телестройки рассказал ужасные подробности своего детства, когда отец выпивал, бил жену и ребенка и даже держал их на мушке охотничьего ружья.Сейчас Александр Васильевич требует алименты от сына на свое содержание. Однако Андрей подробно рассказал, сколько он потратил на лечение и реабилитацию своей бабушки, матери отца, и заявил, что родителю помогать не намерен.Примечательно, что тест ДНК показал 99% родства отца и сына, на что Чуев поблагодарил своего биологического папу за то, что тот сделала его сильным.