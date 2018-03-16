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Андрей Чуев хочет доказать, что отец ему не родной

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев и за Периметром вызывает интерес у зрителей, а недавно мужчина пытался доказать что его отец ему не родной.

Андрей Чуев и его отец Александр Васильевич пришли на передачу «На самом деле», где Дмитрий Шепелев пытался разобраться в их кровном родстве.

Андрей Чуев хочет доказать, что отец ему не родной

Звезда телестройки рассказал ужасные подробности своего детства, когда отец выпивал, бил жену и ребенка и даже держал их на мушке охотничьего ружья.

Сейчас Александр Васильевич требует алименты от сына на свое содержание. Однако Андрей подробно рассказал, сколько он потратил на лечение и реабилитацию своей бабушки, матери отца, и заявил, что родителю помогать не намерен.

Андрей Чуев хочет доказать, что отец ему не родной

Примечательно, что тест ДНК показал 99% родства отца и сына, на что Чуев поблагодарил своего биологического папу за то, что тот сделала его сильным.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:43
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