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Стартовали продажи нового внедорожника Geely Boyue

Китайская компания Geely сообщила о старте продаж нового флагманского внедорожника Geely Boyue. Новый автомобиль уже доступен в китайских дилерских центрах в пяти модификациях по цене от 121 800 юаней.

Стартовали продажи нового внедорожника Geely Boyue


Полноразмерный внедорожник Geely Boyue получил улучшенную шумоизоляцию, усовершенствованную мультимедийную установку с большим дисплеем, переделанную головную оптику, новые задние осветители и пересмотренные бамперы. В салоне автомобиля присутствует отделка из качественных материалов.

В подкапотном пространстве автомобиля установлен турбодвигатель объёмом 1,8 литра производительностью 163 и 184 «лошадей». Также в моторную гамму Geely Boyue входит атмосферный агрегат производительностью 141 лошадиную силу. Комплектуются силовые агрегаты, либо механической коробкой передач, либо роботизированной трансмиссией, а также переднеприводной и полноприводной системой.

В список оснащения внедорожника входит антибукс, цифровой ручной тормоз, запуск двигателя с кнопки, электронная панель управления, помощник парковки, климат-контроль, система кругового видеообзора и панорамный люк.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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