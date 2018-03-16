Стартовали продажи нового внедорожника Geely Boyue

Полноразмерный внедорожник Geely Boyue получил улучшенную шумоизоляцию, усовершенствованную мультимедийную установку с большим дисплеем, переделанную головную оптику, новые задние осветители и пересмотренные бамперы. В салоне автомобиля присутствует отделка из качественных материалов.В подкапотном пространстве автомобиля установлен турбодвигатель объёмом 1,8 литра производительностью 163 и 184 «лошадей». Также в моторную гамму Geely Boyue входит атмосферный агрегат производительностью 141 лошадиную силу. Комплектуются силовые агрегаты, либо механической коробкой передач, либо роботизированной трансмиссией, а также переднеприводной и полноприводной системой.В список оснащения внедорожника входит антибукс, цифровой ручной тормоз, запуск двигателя с кнопки, электронная панель управления, помощник парковки, климат-контроль, система кругового видеообзора и панорамный люк.