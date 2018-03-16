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Ксения Бородина отчитала Илью Яббарова за бесчеловечное отношение к девушкам

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина не смогла спокойно слушать оправдания Ильи Яббарова по поводу зрительской антипатии и высказала свое мнение по этому поводу. При этом она назвала его нынешнюю девушку, Алену Савкину, глупой за то, что та дала парню второй шанс.

Ксения Бородина отчитала Илью Яббарова за бесчеловечное отношение к девушкам

По мнению теледивы фанаты реалити-шоу не любят Илью из-за его обращения с участницами, с которыми он строил отношения. Для примера она напомнила ситуацию с Кауфман.

«Ты звал Кауфман на проект, она пришла ради тебя и ушла тоже из-за тебя. Ты никогда не делаешь работу над своими ошибками», - заявила Ксения.

Ксения Бородина отчитала Илью Яббарова за бесчеловечное отношение к девушкам

Также не забыла ведущая и за Ольгу Жарикову, которую Яббаров бросил сразу после того, как появилась информация о ее беременности.

Бородина отметила, что Илья считает свое общение и поведение с девушками абсолютно нормальным, как и тот факт, что он меняет их как перчатки. Также ведущая предположила, что у парня просто нет души, а потому он по-человечески ни к кому не относится.

Ксения Бородина отчитала Илью Яббарова за бесчеловечное отношение к девушкам

В заключении своего обвинительного монолога Ксения назвала младшую сестру Ольги Рапунцель глупой девушкой, поскольку она уверена, что Яббаров изменится ради нее.

Стоит отметить, что поклонники «Дома-2» согласны с Бородиной и даже похвалили ее за то, что она высказала все, как есть.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:37
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