Ксения Бородина отчитала Илью Яббарова за бесчеловечное отношение к девушкам

«Ты звал Кауфман на проект, она пришла ради тебя и ушла тоже из-за тебя. Ты никогда не делаешь работу над своими ошибками», - заявила Ксения.

По мнению теледивы фанаты реалити-шоу не любят Илью из-за его обращения с участницами, с которыми он строил отношения. Для примера она напомнила ситуацию с Кауфман.Также не забыла ведущая и за Ольгу Жарикову, которую Яббаров бросил сразу после того, как появилась информация о ее беременности.Бородина отметила, что Илья считает свое общение и поведение с девушками абсолютно нормальным, как и тот факт, что он меняет их как перчатки. Также ведущая предположила, что у парня просто нет души, а потому он по-человечески ни к кому не относится.В заключении своего обвинительного монолога Ксения назвала младшую сестру Ольги Рапунцель глупой девушкой, поскольку она уверена, что Яббаров изменится ради нее.Стоит отметить, что поклонники «Дома-2» согласны с Бородиной и даже похвалили ее за то, что она высказала все, как есть.