Обновленная модификация Volkswagen Passat появится на рынке в 2018 году

Рестайлинговый автомобиль Volkswagen Passat получит косметические доработки и расширенный перечень опции. Также у автомобиля могут заменить базовый двигатель на более экономичный и современный 1,5 TSI EA211 Evo с увеличенной степенью сжатия и более производительной мощностью. В технической сфере других изменений не предвидится.Актуальная генерация Volkswagen Passat на рынке появилась в 2014 году. На европейском рынке машина реализуется с тремя дизельными и тремя бензиновыми двигателями. Также в продаже имеется гибридная модель Passat GTE с силовой установкой состоящей из комплекта высокоэффективных батарей, электрического мотора и бензинового агрегата 1.4 TSI.Стоимость самой доступной модификации Volkswagen Passat на российском рынке составляет 1 499 000 рублей, а цена внедорожного универсала Passat Alltrack стартует от 2 199 000 рублей.