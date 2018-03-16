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Обновленная модификация Volkswagen Passat появится на рынке в 2018 году

Автоконцерн Volkswagen в нынешнем году намерен обновить седан и универсал Passat. Об этом в интервью с журналистами сообщил Герберт Диесс — президент компании Volkswagen.

Обновленная модификация Volkswagen Passat появится на рынке в 2018 году


Рестайлинговый автомобиль Volkswagen Passat получит косметические доработки и расширенный перечень опции. Также у автомобиля могут заменить базовый двигатель на более экономичный и современный 1,5 TSI EA211 Evo с увеличенной степенью сжатия и более производительной мощностью. В технической сфере других изменений не предвидится.

Актуальная генерация Volkswagen Passat на рынке появилась в 2014 году. На европейском рынке машина реализуется с тремя дизельными и тремя бензиновыми двигателями. Также в продаже имеется гибридная модель Passat GTE с силовой установкой состоящей из комплекта высокоэффективных батарей, электрического мотора и бензинового агрегата 1.4 TSI.

Стоимость самой доступной модификации Volkswagen Passat на российском рынке составляет 1 499 000 рублей, а цена внедорожного универсала Passat Alltrack стартует от 2 199 000 рублей.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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