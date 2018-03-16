Ольга Бузова обиделась на своих ухажеров из-за отсутствия внимания

Ольга записала виде, которое появилось в ее «сторис» в Instagram, где отмечает, что за несколько дней ее пребывания в Москве ни один из псевдоухажеров не поинтересовался, нужна ли девушке помощь.«Никто из моей команды и семьи не поинтересовался, как мое самочувствие и нужно ли мне хоть что-нибудь. Никто не пригласил меня на ужин или в кино. Поэтому можете мне больше не писать, я вам не отвечу. Хочется сказать что-то еще, но не хочу ругаться. Я же девочка, принцесса», - жаловалась Бузова.Поклонники знаменитости тут же поддержали своего кумира и заверили, что она обязательно встретит свою любовь, а такие, «которые ленятся даже номер набрать», ей не нужны.