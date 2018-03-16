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Ольга Бузова обиделась на своих ухажеров из-за отсутствия внимания

На одном из недавних концертов популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова повредила колено, однако беспокоит ее не только травма, но и отсутствие со стороны ухажеров.

Ольга записала виде, которое появилось в ее «сторис» в Instagram, где отмечает, что за несколько дней ее пребывания в Москве ни один из псевдоухажеров не поинтересовался, нужна ли девушке помощь.

Ольга Бузова обиделась на своих ухажеров из-за отсутствия внимания

«Никто из моей команды и семьи не поинтересовался, как мое самочувствие и нужно ли мне хоть что-нибудь. Никто не пригласил меня на ужин или в кино. Поэтому можете мне больше не писать, я вам не отвечу. Хочется сказать что-то еще, но не хочу ругаться. Я же девочка, принцесса», - жаловалась Бузова.

Поклонники знаменитости тут же поддержали своего кумира и заверили, что она обязательно встретит свою любовь, а такие, «которые ленятся даже номер набрать», ей не нужны.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:58
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