Сестра Жанны Фриске обозвала Дмитрия Шепелева редкостным уродом

«Да, это правда, Шепелев претендует на Жаннину машину. Он вообще претендует на все, на что ему не лень. И все так же – уже три года – скрывает от нас Платона. И очень много врет. Вот такой он нехороший человек, редиска. И урод редкостный», - заявила сестра Жанны Фриске.

Однако бывший муж Жанны Дмитрий Шепелев против, чтобы Владимир Борисович это делал. Правда, Фриске-старший не торопится подчиняться Шепелеву.А вот сестра певицы Наталья была еще более резкой.