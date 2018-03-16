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Сестра Жанны Фриске обозвала Дмитрия Шепелева редкостным уродом

Мы уже сообщали, что отец ушедшей от нас Жанны Фриске Владимир продает автомобиль дочери.

Однако бывший муж Жанны Дмитрий Шепелев против, чтобы Владимир Борисович это делал. Правда, Фриске-старший не торопится подчиняться Шепелеву.

Сестра Жанны Фриске обозвала Дмитрия Шепелева редкостным уродом

А вот сестра певицы Наталья была еще более резкой.

«Да, это правда, Шепелев претендует на Жаннину машину. Он вообще претендует на все, на что ему не лень. И все так же – уже три года – скрывает от нас Платона. И очень много врет. Вот такой он нехороший человек, редиска. И урод редкостный», - заявила сестра Жанны Фриске.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:56
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