«АвтоВАЗ» перенес сборку лифтбеков LADA Granta из Ижевска в Тольятти
Автоконцерн «АвтоВАЗ» перенёс из Ижевска в Тольятти сборку лифтбека LADA Granta. Об этом накануне сообщили официальные представители российского автоконцерна.
Согласно данным пресс-релиза, благодаря переносу сборки автомобиля из Ижевска в Тольятти автоконцерну удалось оптимизировать процесс производства, так как на мощностях в Автограде дополнительно загрузили производственную линию Kalina/Granta.
Модель LADA Vesta в настоящее время входит в число самых продаваемых автомобилей компании «АвтоВАЗ». В связи с этим сборочную площадку в Ижевске освободили для выпуска этой модели.
Для того, чтобы наладить в Тольятти выпуск лифтбека LADA Granta, автоконцерну пришлось перенести множество систем в Автоград. За время пока аппаратура переносилась, тольяттинские специалисты прошли курсы подготовки и обучения для того, чтобы работать на производственной линии Kalina/Granta в две смены. В Тольятти на сборку лифтбека LADA Granta направили дополнительных сотрудников.
Согласно данным пресс-релиза, благодаря переносу сборки автомобиля из Ижевска в Тольятти автоконцерну удалось оптимизировать процесс производства, так как на мощностях в Автограде дополнительно загрузили производственную линию Kalina/Granta.
Модель LADA Vesta в настоящее время входит в число самых продаваемых автомобилей компании «АвтоВАЗ». В связи с этим сборочную площадку в Ижевске освободили для выпуска этой модели.
Для того, чтобы наладить в Тольятти выпуск лифтбека LADA Granta, автоконцерну пришлось перенести множество систем в Автоград. За время пока аппаратура переносилась, тольяттинские специалисты прошли курсы подготовки и обучения для того, чтобы работать на производственной линии Kalina/Granta в две смены. В Тольятти на сборку лифтбека LADA Granta направили дополнительных сотрудников.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:00