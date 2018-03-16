«АвтоВАЗ» перенес сборку лифтбеков LADA Granta из Ижевска в Тольятти

Согласно данным пресс-релиза, благодаря переносу сборки автомобиля из Ижевска в Тольятти автоконцерну удалось оптимизировать процесс производства, так как на мощностях в Автограде дополнительно загрузили производственную линию Kalina/Granta.Модель LADA Vesta в настоящее время входит в число самых продаваемых автомобилей компании «АвтоВАЗ». В связи с этим сборочную площадку в Ижевске освободили для выпуска этой модели.Для того, чтобы наладить в Тольятти выпуск лифтбека LADA Granta, автоконцерну пришлось перенести множество систем в Автоград. За время пока аппаратура переносилась, тольяттинские специалисты прошли курсы подготовки и обучения для того, чтобы работать на производственной линии Kalina/Granta в две смены. В Тольятти на сборку лифтбека LADA Granta направили дополнительных сотрудников.