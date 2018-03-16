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Вирус добывающий криптовалюту обнаружен на сайте Гидрометцентра Украины

Официальным сайтом Гидрометцентра Украины проводятся действия, связанные с майнингом криптовалюты. Основанием для этого служит состав кода сайта, где обнаружено присутствие вирусной программы CoinHive. Обнаружить можно майнер при просмотре структуры HTML, а расположен он на 35-й строчке кода сайта. Отмечается, что нет даже попыток скрыть данное содержание. Информация от УНИАН.

Как указывают разработчики данной вирусной программы, цель ее разработки направленна «на монетизацию бизнеса, с использованием пользователей сайта». Агентством отмечено, что утверждать точно нельзя, относительно вероятности хакерской атаки на страницу Гидрометцентра, возможно и внедрение майнера непосредственно техническими персоналом по обслуживанию сайта.

Вирус добывающий криптовалюту обнаружен на сайте Гидрометцентра Украины


По более ранним сообщениям от портала iz.ru, известно, что в феврале месяце текущего года, уже была осуществлена «крупнейшая атака», повлекшая заражение вирусной программой тысячи компьютеров. Зловредное ее содержание разработано для добычи криптовалюты. Но попытка злоумышленников оказалась не удачной, сорвалась попытка монетизации аферы, при этом заработок хакеров составил всего $24.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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