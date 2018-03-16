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«Курилка Гутенберга» создаст фонд поддержки научно-популярных проектов

«Курилка Гутенберга» − научно-просветительская организация – намерена создать общественный фонд в поддержку проектов, популяризирующих научные знания и учредить премию для блогеров, пишущих на научную тематику.

«Курилка Гутенберга» создаст фонд поддержки научно-популярных проектов


Чтобы финансировать задуманное, «Курилка» запустила в Сети краудфандинговую* кампанию с целью собрать как минимум 1,5 млн рублей.

«Курилка Гутенберга» является некоммерческим проектом, и начинала свою деятельность в 2012 году, как клуб по интересам, занимающийся организацией научно-популярных лекций. Сейчас – это проект, ставший сетью бесплатных научно-популярных лекториев в 25 городах России.

Кроме того, вместе с издательством «АСТ» учредили серию научной литературы «Библиотека Гутенберга», где молодые, еще не публиковавшиеся авторы, могут обнародовать свои работы; основали образовательный видеоканал с лекциями, а также позаботились о поддержке видеоблогеров. Она проявляется в планах премировать самых успешных блогеров и мотивировать других.

*Краудфандинг – способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 08:30
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