«Курилка Гутенберга» создаст фонд поддержки научно-популярных проектов

Чтобы финансировать задуманное, «Курилка» запустила в Сети краудфандинговую* кампанию с целью собрать как минимум 1,5 млн рублей.«Курилка Гутенберга» является некоммерческим проектом, и начинала свою деятельность в 2012 году, как клуб по интересам, занимающийся организацией научно-популярных лекций. Сейчас – это проект, ставший сетью бесплатных научно-популярных лекториев в 25 городах России.Кроме того, вместе с издательством «АСТ» учредили серию научной литературы «Библиотека Гутенберга», где молодые, еще не публиковавшиеся авторы, могут обнародовать свои работы; основали образовательный видеоканал с лекциями, а также позаботились о поддержке видеоблогеров. Она проявляется в планах премировать самых успешных блогеров и мотивировать других.*Краудфандинг – способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах.