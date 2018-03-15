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Исследователи создали белковый мат, впитывающий химическое загрязнение

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали способ сохранять определенные белки активными вне клетки. Исследователи использовали технологию для создания матов, которые могут улавливать и впитывать химическое загрязнение.
Исследователи создали белковый мат, впитывающий химическое загрязнение


Несмотря на многолетние усилия по стабилизации белков за пределами их родной среды, ученые добились прогресса в объединении белков с синтетическими компонентами без ущерба для активности белка. Новое исследование прокладывает путь к использованию белков вне клетки, демонстрируя уникальный способ сохранения протеина в синтетической среде. Материалы, представленные в исследовании, позволят проводить когда-то невозможные биохимические реакции.

«Мы считаем, что взломали код к взаимодействию природных и синтетических систем», – сказал автор исследования Тин Ксу, профессор Беркли, чья лаборатория возглавила данную работу.

Исследование будет опубликовано в выпуске журнала Science за 16 марта. Работу поддержано грантами Министерства обороны США.

Начальная проблема состояла в том, что для функционирования белков вне естественной среды им необходимо складываться в определенную структуру, часто с содействием других белков. Чтобы найти решение, лаборатория Ксу проанализировала тенденции белковых последовательностей и поверхностей, чтобы понять, смогут ли они разработать синтетический полимер, который будет сохранять структуру и функционал белков.

Ученые создали случайные гетерополимеры, которые они назвали RHP, и проверили, возможно ли использовать RHP для создания материалов на основе белка для биоремедиации токсичных химических веществ. Исследователи смешивали RHP с белком органофосфоргидролазой (OPH), который впитывает токсичные органофосфаты.

Исследователи использовали комбинацию RHP / OPH для изготовления волоконных матов, погрузили маты в инсектицид и обнаружили, что материал понизил уровень вещества весом примерно в одну десятую от общего веса волоконного мата всего за несколько минут.

Открытие позволит создавать большие маты для борьбы с токсичными химическими веществами в местах, подобных зонам военных действий.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 21:14
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