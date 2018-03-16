Золотой запас России вырос до рекорда

То есть, объем резервов за неделю увеличился на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,6 процента, в основном вследствие положительной переоценки, уточнил национальный регулятор.В конце января было озвучено, что золотовалютный запас страны составляют 442,8 миллиарда долларов.По данным World Gold Council (Всемирный Совет по золоту), в 2017 году Банк России вышел в мировые лидеры по темпам роста резервов золота. Состоянием на сентябрь 2017 года золотой запас вырос на 34,6 тонны. Это максимальный месячный прирост, начиная с октября 2016 года. В результате, ЦБ России стал шестым по объему золота в резервах центральных банков всех стран.