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Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь

Участники телепроекта «Дом-2» Леша Чайчиц и Лиза Триандафилиди покинули периметр пару недель назад.

В результате голосования большинство участников телестройки приняли решение отправить возлюбленных в свободное плаванье, и те, взявшись за руки, покинули проект. Молодые люди не пожалели, что выбрали друг друга — быт не сломил их в первую совместную неделю без камер.

Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь

На данный момент Леша отправился в родной Минск, дабы уладить все проблемы и снова вернуться в Москву, а Елизавета осталась в столице.
И пока ее избранник далеко, Лиза решила уделить время себе любимой, отправившись к пластическому хирургу, к которому долгое время мечтала попасть на прием.

«Наконец-то я решилась на преображение груди. Долго искала подходящего специалиста. В общем, держите за меня кулачки, 19 числа операция! Позже поделюсь результатами», — сообщила в микроблоге экс-участница телестройки.

На снимке из клиники Елизавета держит импланты для будущей груди, которые уже через четыре дня будут красоваться не в руках, а на ее теле. Девушка призналась, что очень переживает перед грядущей операцией, однако поклонники поспешили успокоить ее и пожелали удачи.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:01
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