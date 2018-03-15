Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь

«Наконец-то я решилась на преображение груди. Долго искала подходящего специалиста. В общем, держите за меня кулачки, 19 числа операция! Позже поделюсь результатами», — сообщила в микроблоге экс-участница телестройки.

В результате голосования большинство участников телестройки приняли решение отправить возлюбленных в свободное плаванье, и те, взявшись за руки, покинули проект. Молодые люди не пожалели, что выбрали друг друга — быт не сломил их в первую совместную неделю без камер.На данный момент Леша отправился в родной Минск, дабы уладить все проблемы и снова вернуться в Москву, а Елизавета осталась в столице.И пока ее избранник далеко, Лиза решила уделить время себе любимой, отправившись к пластическому хирургу, к которому долгое время мечтала попасть на прием.На снимке из клиники Елизавета держит импланты для будущей груди, которые уже через четыре дня будут красоваться не в руках, а на ее теле. Девушка призналась, что очень переживает перед грядущей операцией, однако поклонники поспешили успокоить ее и пожелали удачи.