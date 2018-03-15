В Петербурге восьмиклассница довела до реанимации школьников своими таблетками
После случая с ухудшением состояния школьников питерской средней школы № 97, стало известно, что они угостились таблетками, принесенными утром в учебное заведение восьмиклассницей.
Учителя, заподозрив неладное с учениками, вызвали скорую помощь, в карету которой школьники уже самостоятельно дойти не смогли. Всех «угостившихся» было 17 одноклассников.
На вечер 15 марта в детской городской больнице №5 оставалось 11 детей, трое из которых – в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Остальные восемь проходят обследование, шестерых еще днем отпустили домой.
В комитете по образованию Петербурга успокоили, что врачи не опасаются за жизнь беспечных учеников, позарившихся на предложение сверстницы попробовать неизвестно что.
Самым первым стало плохо на третьем уроке, чуть позже – и остальным. По поступившей информации из полиции и больницы, школьники дружно съели снотворный препарат. Контейнер с этими упаковками, как объясняет полицейским восьмиклассница, она увидела на улице.
Решив угостить одноклассников, девочка, однако, сама таблетки употреблять не стала.
Учителя, заподозрив неладное с учениками, вызвали скорую помощь, в карету которой школьники уже самостоятельно дойти не смогли. Всех «угостившихся» было 17 одноклассников.
На вечер 15 марта в детской городской больнице №5 оставалось 11 детей, трое из которых – в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Остальные восемь проходят обследование, шестерых еще днем отпустили домой.
В комитете по образованию Петербурга успокоили, что врачи не опасаются за жизнь беспечных учеников, позарившихся на предложение сверстницы попробовать неизвестно что.
Самым первым стало плохо на третьем уроке, чуть позже – и остальным. По поступившей информации из полиции и больницы, школьники дружно съели снотворный препарат. Контейнер с этими упаковками, как объясняет полицейским восьмиклассница, она увидела на улице.
Решив угостить одноклассников, девочка, однако, сама таблетки употреблять не стала.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 23:30