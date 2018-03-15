АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

В Петербурге восьмиклассница довела до реанимации школьников своими таблетками

После случая с ухудшением состояния школьников питерской средней школы № 97, стало известно, что они угостились таблетками, принесенными утром в учебное заведение восьмиклассницей.

В Петербурге восьмиклассница довела до реанимации школьников своими таблетками


Учителя, заподозрив неладное с учениками, вызвали скорую помощь, в карету которой школьники уже самостоятельно дойти не смогли. Всех «угостившихся» было 17 одноклассников.

На вечер 15 марта в детской городской больнице №5 оставалось 11 детей, трое из которых – в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Остальные восемь проходят обследование, шестерых еще днем отпустили домой.

В комитете по образованию Петербурга успокоили, что врачи не опасаются за жизнь беспечных учеников, позарившихся на предложение сверстницы попробовать неизвестно что.

Самым первым стало плохо на третьем уроке, чуть позже – и остальным. По поступившей информации из полиции и больницы, школьники дружно съели снотворный препарат. Контейнер с этими упаковками, как объясняет полицейским восьмиклассница, она увидела на улице.

Решив угостить одноклассников, девочка, однако, сама таблетки употреблять не стала.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Физики определили температуру наноматериалов
Геологи впервые записали звук вулканического грома
Морпехи США получат палубные беспилотные
В Петербурге восьмиклассница довела до реанимации
Ученые изучили влияние мутаций ДНК на рост
Актёр Алексей Янин возвращается к жизни после комы
Стас Костюшкин поразил откровениями о
Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов
Компания Honda разработает самую быструю
Galaxy S9+ дополнят специальным чехлом со
Ученые обнаружили неизвестный геном северных
Учёные создали беспилотника с "рукой-оригами"
На Duolingo запустили курс клингонского языка
Стоимость акций Сбербанка упала более чем на 4%
Учёные: Бутилированная вода ведущих
Новый марсоход NASA займется поисками подходящих
Учёные: Кормление диких животных влияет на их
«Манчестер Сити» могут лишить возможности
NASA: Церера продолжает развиваться
Исследователи создали белковый мат, впитывающий
Сборная России по футболу спустилась на 63 место
Airbus испытает гигантский гарпун для очистки
Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь
Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach
OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE
Ольга Бузова просит мужчин оставаться мужчинами
Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга
Deepcool анонсировала новую систему охлаждения
Учёные научили искусственный интеллект
Ученые обнаружили клеточную мембранную «смесь»,
Просмотреть все новости