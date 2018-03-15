В Петербурге восьмиклассница довела до реанимации школьников своими таблетками

Учителя, заподозрив неладное с учениками, вызвали скорую помощь, в карету которой школьники уже самостоятельно дойти не смогли. Всех «угостившихся» было 17 одноклассников.На вечер 15 марта в детской городской больнице №5 оставалось 11 детей, трое из которых – в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Остальные восемь проходят обследование, шестерых еще днем отпустили домой.В комитете по образованию Петербурга успокоили, что врачи не опасаются за жизнь беспечных учеников, позарившихся на предложение сверстницы попробовать неизвестно что.Самым первым стало плохо на третьем уроке, чуть позже – и остальным. По поступившей информации из полиции и больницы, школьники дружно съели снотворный препарат. Контейнер с этими упаковками, как объясняет полицейским восьмиклассница, она увидела на улице.Решив угостить одноклассников, девочка, однако, сама таблетки употреблять не стала.