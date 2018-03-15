Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук похвасталась новой грудью

«Вопросов про грудь очень много. Кто-то скажет, что это «фу, искусственно», кто-то скажет, что это красиво. Самое главное, что нравится мне и моему молодому человеку», - сообщила Ирина в своем микроблоге.

«Красивая Ирка с грудью или без», «Ну сделала и сделала. Все про такую Иру Пинчук уже забыли давно», «Самое главное, если нравится тебе и твоему молодому человеку», - написали фолловеры Пинчук.

Также девушка призналась, что очень основательно и серьезно подошла к вопросу выбора специалиста, поэтому конечный результат проделланной операции оправдал все ожидания.К слову, поклонники по достоинству оценили перемены во внешности бывшей участницы реалити-шоу. Они написали множество комплиментов и теплых слов в адрес девушки.