Сексуальная Анна Семенович обрадовала фанатов облегающим платьем

"Как же хочется лета. Всем хорошего дня и не грустите, лето к нам скоро придёт", - подписывает пост Аня.

Не секрет, что пышногрудая красотка является настоящим кумиром. И большая часть ее поклонников - это мужчины. Именно для них девушка у себя в Инстаграме публикует откровенные снимки. На них Семенович получает немало комплиментов и лайков.У себя в микроблоге Аня на последнем снимке предстаёт в довольно сексуальном образе. Звезда надела ультракороткое облегающие блестящее платье, которое с большим трудом скрыло пышную грудь Анны.Надо сказать, что при этом Семенович имела минимумом макияжа на лице, чем особенно порадовала мужчин.Многие написали комплименты формам артистки.Правда, были и такие, кто порекомендовал девушке избавиться от лишнего веса, который совсем не красит Семенович. Однако таких оказалось меньшинство.