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Сексуальная Анна Семенович обрадовала фанатов облегающим платьем

Звезда шоу-бизнеса Анна Семенович довольно часто радует своих фанатов.

Не секрет, что пышногрудая красотка является настоящим кумиром. И большая часть ее поклонников - это мужчины. Именно для них девушка у себя в Инстаграме публикует откровенные снимки. На них Семенович получает немало комплиментов и лайков.

Сексуальная Анна Семенович обрадовала фанатов облегающим платьем

У себя в микроблоге Аня на последнем снимке предстаёт в довольно сексуальном образе. Звезда надела ультракороткое облегающие блестящее платье, которое с большим трудом скрыло пышную грудь Анны.

Надо сказать, что при этом Семенович имела минимумом макияжа на лице, чем особенно порадовала мужчин.

"Как же хочется лета. Всем хорошего дня и не грустите, лето к нам скоро придёт", - подписывает пост Аня.

Многие написали комплименты формам артистки.

Правда, были и такие, кто порекомендовал девушке избавиться от лишнего веса, который совсем не красит Семенович. Однако таких оказалось меньшинство.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:06
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