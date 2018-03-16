Учёные определили интересы современных детей

Учёные провели исследование, в котором задействовали более 3 тысяч детей. Современные дети растут в период расцвета отечественной мультипликации, формирующей их предпочтения и привычки. Специалисты отмечают, что просмотр того или иного контента влияет на маленьких зрителей.Исследование показало, что 77% детей любят читать или слушать книги, 72% в свободное время смотрят телевизор, 71% малышей играет на мобильном устройстве или компьютере, а 42% отдают предпочтение музыкальной сфере. Самым популярным гаджетом дошкольников оказался телевизор, тогда как у подростков - смартфон. Также дети стали чаще просматривать контент, представленный на YouTube, пользоваться мессенджерами и социальными сетями.