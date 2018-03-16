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Учёные определили интересы современных детей

Учёные из Института современных медиа провели исследование, в ходе которого, смогли установить интересы современных детей. Оказалось, что дети России любят проводить свободное время за чтением и просмотром телевизора.

Учёные определили интересы современных детей


Учёные провели исследование, в котором задействовали более 3 тысяч детей. Современные дети растут в период расцвета отечественной мультипликации, формирующей их предпочтения и привычки. Специалисты отмечают, что просмотр того или иного контента влияет на маленьких зрителей.

Исследование показало, что 77% детей любят читать или слушать книги, 72% в свободное время смотрят телевизор, 71% малышей играет на мобильном устройстве или компьютере, а 42% отдают предпочтение музыкальной сфере. Самым популярным гаджетом дошкольников оказался телевизор, тогда как у подростков - смартфон. Также дети стали чаще просматривать контент, представленный на YouTube, пользоваться мессенджерами и социальными сетями.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 04:00
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