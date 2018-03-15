Ивана Дилова отправляется на Сейшелы покорять Романа Гриценко

Участнице телепроекта «Дом-2» симпатичен Роман Гриценко, и она планирует попытаться построить с ним отношения. Также Ивану с нетерпением ожидает Антон Шоки, который недавно расстался с Маргаритой Овсянниковой.К слову, бывший избранник Диловой Александр Гобозов признался, что у него по-прежнему остались чувства к любимой, однако он желает ей счастья. Саша пообщался с Ромой Гриценко по видеосвязи и сообщил, что он не эгоист, и если Роме понравится Ивана, то тогда пусть они строят отношения, а он не будет против.