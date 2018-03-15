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Ивана Дилова отправляется на Сейшелы покорять Романа Гриценко

По результатам голосования на Сейшельские острова на этой неделе отправится Ивана Дилова.

Ивана Дилова отправляется на Сейшелы покорять Романа Гриценко

Участнице телепроекта «Дом-2» симпатичен Роман Гриценко, и она планирует попытаться построить с ним отношения. Также Ивану с нетерпением ожидает Антон Шоки, который недавно расстался с Маргаритой Овсянниковой.

К слову, бывший избранник Диловой Александр Гобозов признался, что у него по-прежнему остались чувства к любимой, однако он желает ей счастья. Саша пообщался с Ромой Гриценко по видеосвязи и сообщил, что он не эгоист, и если Роме понравится Ивана, то тогда пусть они строят отношения, а он не будет против.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:12
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